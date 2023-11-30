Дерматолог назвала лучшее время суток для покупки зимней обуви Дерматолог Филева: зимнюю обувь лучше покупать вечером из-за возможных отеков

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Выбирать подходящую зимнюю обувь лучше во второй половине дня, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-дерматолог Александра Филева. Она пояснила, что вечером ноги зачастую отекают, поэтому обувь, купленная утром, может впоследствии оказаться мала.

Она должна быть не только теплой, но и комфортной, безопасной и защищать стопы от влаги. Покупать ее лучше во второй половине дня, потому что к вечеру ноги могут отекать. Купленная утром обувь вечером может давить, — предупредила врач.

Тесная и неудобная обувь становится причиной врастания ногтей на больших пальцах ног, продолжила дерматолог. Во избежание этой проблемы следует выбирать обувь чуть большего размера, чтобы расстояние между большим пальцем ноги и носком обуви составляло около 0,5–1,5 см.

Кроме того, в результате долгого пребывания стоп в теплой обуви может появляться запах пота и другие проблемы. Поэтому важно отдавать предпочтение хлопковым или шерстяным носкам, использовать специальные спреи и присыпки, а также каждый вечер мыть ноги в теплой воде с мылом. Но лучше всего приобрести комфортные ботинки, в которых ноги не будут потеть и уставать, либо переобуваться в сменную обувь, заходя в помещение, резюмировала специалист.

Ранее врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что зимняя обувь не должна быть скользкой или на большом каблуке. По его словам, правильная обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду, поэтому при выборе важно обратить внимание на подошву.