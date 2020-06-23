Из российских больниц выписали 12 013 переболевших коронавирусом пациентов

https://static.news.ru/photo/faaf430a-b525-11ea-a172-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число выздоровевших от COVID-19 в РФ превышает количество заболевших за сутки. За последние 24 часа из учреждений здравоохранения выписали 12 013 переболевших коронавирусной инфекцией. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 356 429 человек.

За последние сутки в России выявлено 7425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода.

С начала эпидемии в России выявлено 599 705 случаев COVID-19. За весь период зафиксировано 8359 летальных исходов. Таким образом, РФ занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 312 302 человека, на втором Бразилия — 1 106 470.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заразились более 9,1 млн человек, более 472 тысяч умерли, более 4,5 млн выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из Швейцарии разработали метод обнаружения коронавируса в сточных водах. Он в перспективе поможет создать систему раннего оповещения о заболевании.