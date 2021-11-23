Инфекционист назвал срок нового скачка заболеваемости COVID-19

Следующий скачок заболеваемости коронавирусом должен случиться во второй половине января, если ориентироваться на ежегодные показатели по другим ОРВИ, считает доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Вызвано это наступлением праздников у взрослых и каникул у студентов и школьников, объяснил он изданию Lenta.ru.

Вследствие этого происходит формирование эпидемических цепочек и новых случаев заражения, потом все возвращаются и начинают активно передавать вирус от инфицированных здоровым, — сказал Вознесенский.

Он добавил, что сейчас в России двумя компонентами вакцины не привились даже 40% населения, а именно от коллективного иммунитета зависит, будет ли в России пятая волна коронавируса.

Нейросеть компании Promobot спрогнозировала пик четвёртой волны коронавируса в России 22 декабря. По подсчётам специалистов Promobot, вероятность в 93% наиболее точно соотносится с текущим контекстом события. Однако предсказание может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время четвёртой волны гораздо слабее.

Ранее вирусолог Елена Малинникова сообщила, что затраты на реабилитацию пациента после перенесённой коронавирусной пневмонии составляют около 40 тысяч рублей. Она добавила, что это накладывает большое бремя на амбулаторную службу.