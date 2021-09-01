Иммунолог спрогнозировал срок окончания пандемии

Пандемия коронавируса может закончиться в 2024 году. Такой срок спрогнозировал иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью URA.RU.

Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всём мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше. Главное, чтобы за это время сократилась смертность и возможность появления новых мутантных линий. Это позволит перевести ситуацию в управляемое состояние и прекратить пандемию, — рассказал Крючков.

Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов предположил, что люди будут вынуждены привыкнуть к коронавирусу. Уже есть заболевания, с которыми люди смирились. Например, ВИЧ-инфекции и клещевой энцефалит.

Ранее стало известно, что после заболевания коронавирусом одной из проблем может стать восприятие алкоголя.