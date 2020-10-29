Аллергия на зиму: каждый сотый россиянин не переносит мороз

Холодная погода, которая установилась в России, вызывает у многих недовольство и уныние. Однако некоторым людям повезло ещё меньше — у них мороз вызывает аллергическую реакцию. Причиной этого может стать нарушение иммунитета. NEWS.ru выяснил у экспертов, как развивается недуг и чем его лечат.

Примерно 1-2% населения России на физиологическом уровне не воспринимают холод. Они страдают так называемой холодовой аллергией, которая является гипериммунной реакцией. Она Проявляется проявляется сухостью открытых участков кожи, покраснением и отёками. Тело покрывается трещинами, возникают высыпания, похожие на ожоги от крапивы, об этом рассказала NEWS.ru иммунолог-аллерголог кандидат медицинских наук Надежда Логина. У детей под влиянием холода часто появляются высыпания, похожие на герпесные, которые исчезают в тёплом помещении. В особо тяжёлых случаях человек зимой вообще не может выйти на улицу, что серьёзно осложняет жизнь.

Холод является провоцирующим фактором, под воздействием которого происходит выброс в кровьспецифических белков "холодовых агглютининов» и высвобождение иммунными клетками биологически активного вещества – гистамина. Надежда Логина иммунолог-аллерголог иммунолог-аллерголог

Нарушение иммунитета — ещё одна причина развития аллергических реакций на холод, добавила врач. Оно может развиться из-за воздействия на организм неблагоприятных факторов окружающей среды, стресса, употребления продуктов, содержащих большое количество пищевых добавок, красителей, консервантов. Также негативно влияет на защитные силы организма бесконтрольный приём иммуномодуляторов, противовирусных препаратов, антибиотиков.

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Холодовая аллергия может сопровождаться головными болями, «сведением» лицевых и шейных мышц, давящими болями в затылке и области лба и даже тошнотой, сообщила врач. Вдвойне не повезло людям, у которых помимо аллергии есть заболевания органов дыхания: аллергический ринит, бронхиальная астма. У них холод может спровоцировать приступы удушья, кашель, обильные выделения из носа, слезотечение. Не только минусовая температура воздуха является причиной холодовой аллергии, но и ледяные напитки, холодная постель. Иногда приступ случается даже летом, когда человек в жару входит в прохладный водоём или попадает в комнату с кондиционером.

У одних пациентов реакция на холод возникает на фоне других аллергических проявлений, например, на определённую пищу или споры деревьев. У других недуг появляется резко и неожиданно. После чего он принимает хроническую форму и без лечения уже не проходит.

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Для диагностики этого вида аллергии применяется холодовой тест Дункана, во время которого на кожу предплечья помещают кусочек льда на 1 – 3 минуты. Проба считается положительной при появлении типичных местных симптомов аллергии: покраснения, зуда, отечности волдырей. Лечить её также несложно. Врачи применяют метод аутолимфоцитотерапии (АЛТ). Суть его заключается в том, что из собственной крови человека выделяют лимфоциты и вводят ему подкожно. По словам Надежды Логиной, курс таких процедур способен полностью избавить от аллергии.

Другие данные в беседе с NEWS.ru озвучил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, по его словам, аллергия на холод возникает примерно у 1% людей. Причём, отмечает он, как правило, возникает такая реакция организма на фоне воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта — гастрита, колита, гепатита, холецистита. Эти недуги провоцируют выброс в кровь белков криоглобулинов. Они забивают капилляры, и начинается воспаление кожных покровов. Поэтому человек, страдающий аллергией этого вида, должен пройти обследование у гастроэнтеролога.