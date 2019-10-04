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По оценке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия станет третьей частой причиной нетрудоспособности населения планеты после ожирения и диабета.

Как отмечает психолог Татьяна Салахиева-Талал, панические атаки, депрессии и расстройства тревожно-депрессивного спектра являются «бичом нашего времени».

Исследователи называют современное общество liquid society — текучим, жидким обществом без устойчивых связей, подвижным, нестабильным и непредсказуемым, — сказала Салахиева-Талал газете «Известия».

Эксперты также утверждают, что в настоящее время депрессией больны около 350 млн человек. К середине века заболевание может появиться у каждого пятого жителя планеты.

Как ранее писал News.ru, американские учёные выяснили, что зависимость от смартфонов приводит к симптомам депрессии в будущем.