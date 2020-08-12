Эксперт: вакцинация пожилых людей требует дополнительных исследований

https://static.news.ru/photo/60496b6c-dc74-11ea-961c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация людей старше 60 лет требует дополнительных исследований. Об этом заявил директор Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ Владимир Бондарев.

По словам специалиста, сейчас проведены клинические исследования на группе здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Соответственно, эта вакцина показана для применения именно у этой возрастной группы. Для вакцинации людей пожилого возраста потребуются дополнительные клинические исследования.

Я так полагаю, что это будет сделано после дистанционных клинических исследований, будет набрана группа старше 60 лет, - отметил Бондарев.

Ранее сообщалось, что после завершения испытания вакцины, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и тестируемой Минобороны РФ, её в первую очередь начнут вводить людям, которые входят в группу риска, в том числе пожилым людям от 60 лет.

Президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, проинформировал, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство она не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Как рассказал ранее Мурашко, первые партии вакцины против коронавирусной инфекции нового типа выпустят в течение двух недель. Производство препарата ориентируют в первую очередь на внутренний рынок. Первые образцы препарата получат медики, а саму вакцинацию сделают добровольной, сообщал NEWS.ru.