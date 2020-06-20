Эксперт сообщил об опасности использования гаджетов перед сном

https://static.news.ru/photo/cbdedafe-b2b9-11ea-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Использование гаджетов перед сном может негативно отразиться на самочувствии человека. Дело в том, что яркий экран способен вызывать раздражение некоторых зон головного мозга, тем самым стимулируя его активность и приводя к головной боли, сообщил в разговоре с журналистами медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али.

По его словам, в использовании планшетов, смартфонов и других гаджетов по ночам лучше себя ограничивать. Как подчеркнул эксперт, человек может и не видеть яркие вспышки экрана, однако его мозг всё равно реагирует на раздражители. Людям с сотрясением специалист посоветовал от «сидения» в телефоне по ночам и вовсе отказаться.

Перед сном гаджеты стоит переключать на ночной режим. Это поможет сохранить остроту зрения и не навредит мозгу, — приводит слова Владислава Мохамед Али агентство ПРАЙМ.

Как ранее писал NEWS.ru, главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявил, что мобильный телефон может принести наибольший вред при самоизоляции.

По словам кандидата медицинских наук, бездумное использование гаджета способно испортить зрение навсегда.