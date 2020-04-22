Назван самый опасный при пандемии гаджет

https://static.news.ru/photo/d1a3a496-8448-11ea-800b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный детский офтальмолог Минздрава Ростовской области Александр Ушников заявил, что мобильный телефон может принести наибольший вред при самоизоляции.

По словам кандидата медицинских наук, бездумное использование гаджета способно испортить зрение навсегда. Об этом врач рассказал в интервью «Российской газете».

Также небезопасным является планшетный компьютер. По мнению Ушникова, родители, включая детям мультфильмы, чтобы они не мешали, не думают о последствиях.

Этого нельзя делать категорически. Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой, — уверен врач.

На третье место по вредоносности специалист поставил ноутбук и компьютер. Медик считает, что пользоваться ими в условиях самоизоляции можно «пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут». Иначе постоянное напряжение глазной мышцы приведёт к её спазму.

Ушников отметил, что долгое нахождение у экрана вызывает головную боль, слезотечение и покраснение глаз.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола заявил о пользе прогулок на свежем воздухе для организма человека. По его словам, они способствуют быстрому выздоровлению и стимулируют иммунитет. Ахола отметил, что свежий воздух стимулирует рост защитных клеток и позволяет быстрее справиться с инфекцией. По мнению врача, физические нагрузки в домашних условиях не способны заменить прогулки.