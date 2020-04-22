Врач оценил запрет прогулок в условиях коронавируса

https://static.news.ru/photo/6cfcb0e4-8445-11ea-ab03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола заявил о пользе прогулок на свежем воздухе для организма человека. По его словам, они способствуют быстрому выздоровлению и стимулируют иммунитет.

Совершенно по-иному протекают обменные процессы, прогулка благотворно влияет на все органы. Происходит обогащение кислородом и закаливание, — цитируют специалиста в РИА Новости.

Ахола отметил, что свежий воздух стимулирует рост защитных клеток и позволяет быстрее справиться с инфекцией. По мнению врача, физические нагрузки в домашних условиях не способны заменить прогулки. Их в Финляндии не запрещали.

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