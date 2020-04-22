Эксперт объяснил причину роста заболеваемости молодых россиян

https://static.news.ru/photo/29d75020-8437-11ea-9ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молодые россияне чаще заражаются коронавирусом, чем пожилые, потом что плохо соблюдают режим самоизоляции. Такого мнения придерживается эпидемиолог Александр Семёнов.

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора в самый разгар пандемии работал в Италии. Там местные жители не успели принять необходимые меры предосторожности, поэтому заражались и умирали. Большая часть их — пенсионеры, то есть люди из группы риска, пишет «РГ».

В России же сложилась иная картина. Здесь доля возрастных пациентов невысока, так как наши пенсионеры куда более дисциплинированно выполняют меры по ограничению. И в большинстве случаев в РФ умирают люди с хроническими заболеваниями — по три и более. Это, как правило, диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средний возраст инфицированных коронавирусом в России составляет 47,9 года для женщин. У мужчин этот показатель равен 44,7 года.