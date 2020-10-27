Эксперт назвала условия для определения здорового образа жизни

https://static.news.ru/photo/4a0629d6-186e-11eb-9e27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минздраве рассказали, что определить приверженность человека здоровому образу жизни позволяет его осторожность с добавлением соли в пище, употребление овощей, минимум час ходьбы в день, а также отказ от алкоголя и курения.

Этими условиями поделилась главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина на форуме «Здоровое общество» в МИА «Россия сегодня».

На основании анализа и построенной математической модели был предложен индекс приверженности здоровому образу жизни, — рассказала она.

По её словам, в индекс входит пять условий. Первое из них — не курить, второе — не злоупотреблять солью. Драпкина отметила, что согласно проведённым Минздравом эпидемиологическим исследованиям, 40% россиян начинают солить еду, ещё даже не попробовав её, передаёт РИА Новости.

Третье условие — ежедневные прогулки. Четвёртым пунктом она назвала употребление овощей и фруктов — не менее 400 граммов в сутки. Пятое условие — отказ от употребления алкоголя. По словам специалиста, по данным на 2019 год, здоровому образу жизни привержены только 12% жителей России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что недавнее исследование показало, что в России самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни по сравнению с европейскими странами. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что этот показатель определяется прежде всего генетикой, а образ жизни в РФ, по его мнению, практически неотличим от европейского.