Врач назвал факторы, влияющие на продолжительность жизни в России

https://static.news.ru/photo/bfd44738-1161-11eb-a33f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недавнее исследование показало, что в России самый низкий показатель продолжительности здоровой жизни, по сравнению с европейскими странами. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов считает, что этот показатель определяется, прежде всего, генетикой, а образ жизни в РФ, по его мнению, практически не отличим от европейского.

В первую очередь жизнь определяется генетически. А дальше всё зависит от условий жизни и от привычек человека. Как он ест, пьёт, спит, где работает. В России образ жизни ничем не отличается от Европы. А образ питания и жизни зависит от каждого конкретного региона, — пояснил URA.RU Жемчугов.

По наблюдениям врача, по некоторым параметрам Россия даже опережает другие развитые страны. В США, по его словам, низкое качество пищи, из-за чего в стране велик процент полных молодых людей. Россияне же, «живущие в деревнях», питаются натуральной пищей и это положительно влияет на их здоровье. При этом главными факторами, определяющими продолжительность жизни, Жемчугов назвал среду обитания и качество жизни, которое включает и развитие медицины.

Как писал NEWS.ru, жители России наиболее подвержены сокращению продолжительности жизни здорового человека по сравнению с жителями других стран Европы, свидетельствуют данные исследования медицинского журнала The Lancet. Ожидаемая средняя продолжительность здоровой жизни в нашей стране оценивается в 63,7 года. Самый высокий показатель в рейтинге показала Исландия, там люди со здоровым образом жизни доживают в среднем до 71,9 года. Специалисты отмечают, что низкие показатели в нашей стране могут быть связаны с ростом числа неинфекционных заболеваний из-за низкой физической активности, курения, алкоголя и неправильного питания.