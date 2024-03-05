Доктор припугнул бодибилдеров геморроем Врач Винников: бодибилдинг может привести к ректальному кровотечению

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Занятия боевыми видами спорта и бодибилдингом могут провоцировать развитие геморроя, рассказал в интервью «Газете.Ru» колопроктолог Алексей Винников. В некоторых случаях чрезмерная нагрузка во время тренировок способна довести до ректальных кровотечений, предупредил он.

Во время спортивных тренировок и поднятии тяжестей на мышцы и органы малого таза (зона прямой кишки и низ живота) оказывается чрезмерная нагрузка, что может вызвать воспаление и выпадение геморроидальных узлов, а иногда даже ректальное кровотечение, — пояснил доктор.

В случае обнаружения проблем проктолог рекомендовал спортсменам на тренировках максимально снизить нагрузку на мышцы таза и выполнять только общеукрепляющие упражнения. По его словам, при выполнении силовых упражнений не стоит натуживаться и задерживать надолго дыхание. Также в стадии обострения геморроя стоит отказаться от приседаний со штангой и подъема штанги с пола за счет мышц ног и спины.

Винников добавил, что плавание и пилатес безопасны с точки зрения рисков обострения геморроя. В них предусмотрена равномерная нагрузка на организм, уточнил эксперт.

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