Россиянин пытался лечить геморрой «свечкой» из 15-сантиметрового картофеля В Ступино врачи достали из мужчины огромный картофель, которым он лечил геморрой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковного Ступино пытался лечить геморрой народными средствами, дошло до использования огромного картофеля в качестве ректальной свечки, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, врачи извлекли из мужчины корнеплод размером примерно 15 на 10 сантиметров.

Отмечается, что ступинчанин попал в больницу с кишечной непроходимостью. Исследование показало, что внутри пациента есть огромный инородный предмет овальной формы. Мужчина признался, что хотел вылечить геморрой немедицинским способом, но что-то пошло не так. Хирурги удалили клубень, пациент идет на поправку.

Ранее подмосковные врачи извлекли из кишечника полуторагодовалого ребенка не менее 15 магнитов. Инородные предметы находились в теле мальчика как минимум четыре дня. Малыш поступил в Раменскую больницу со вздутием живота и высокой температурой.

До этого врачи извлекли из плеча мужчины кусок клинка после того, как тот пришел в медучреждение и пожаловался на острую боль. В Можайскую больницу обратился 40-летний пациент. Врачи сделали рентген, который показал наличие там куска лезвия длиной в шесть сантиметров. Пациенту вытащили обломок ножа специальными кусачками, зашили рану и провели противовоспалительную терапию.