Мужчина удивил себя и травматологов застрявшим в его плече предметом Врачи извлекли из плеча жителя Подмосковья шестисантиметровый обломок клинка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Подмосковной больницы извлекли из плеча мужчины кусок клинка после того, как тот пришел в медучреждение и пожаловался на острую боль, сообщает Telegram-канал «Новости Можайска». Кусок ножа в плече пациента удивил не только врачей, но и самого мужчину.

В Можайскую больницу обратился 40-летний пациент с болью в плече. Врачи сделали рентген, который показал наличие там куска лезвия длиной в шесть сантиметров. Пациенту вытащили обломок ножа специальными кусачками, зашили рану и провели противовоспалительную терапию.

Вероятно, удар был такой силы, что сталь глубоко вошла в плечевую кость. Специальными кусачками мы извлекли отломок ножа и зашили рану, — сказал травматолог Роман Храмцов.

Ранее подмосковные врачи извлекли из кишечника полуторагодовалого ребенка не менее 15 магнитов. Инородные предметы находились в теле мальчика как минимум четыре дня. Малыш поступил в Раменскую больницу со вздутием живота и высокой температурой.

До этого врач-офтальмолог Московской областной больницы имени профессора Розанова Анна Далиле заявила, что специалисты этого медучреждения потратили полчаса на операцию по удалению пули из глаза москвича, с которой тот проходил шесть лет. По словам врача, мужчина на следующий же день после операции был выписан из больницы, после чего сразу пошел на работу.