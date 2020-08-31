Диетолог рассказала, в какое время суток можно есть шаурму

https://static.news.ru/photo/13c6b8c2-ebaf-11ea-b8cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шаурму можно есть в любое время суток, она не приведёт к набору веса. Об этом сообщила диетолог Нурия Дианова.

Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит, — цитирует её «Ридус».

По мнению врача, шаурму вместе с каким-то горячим напитком вполне можно съесть на завтрак, обед или даже на ужин, но не стоит этого делать каждый день. Дианова добавила, что ужин всё-таки должен состоять из овощей и белков. По её мнению, в нём не должно быть лишних углеводов.

Она также добавила, что не стоит пропускать обед, поскольку это вызовет переедание за ужином и как следствие отсутствие аппетита за завтраком. По словам доктора, при идеальном пищеварении утром всегда должен быть аппетит.

Кроме того, по её мнению, уличная шаурма не всегда соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, поскольку следовать им в маленьких палатках невозможно. По мнению врача, также в курицу уличной шаурмы кладут слишком много жира и кожи, а в приправах содержится много модифицированных крахмалов и скрытого сахара.

Дианова считает, что лучше всего готовить шаурму дома самостоятельно, предварительно купив все ингредиенты.

Как писал NEWS.ru, по мнению диетолога РАМН Ольги Григорян, входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы, бургеры не абсолютно вредны для здоровья. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией.