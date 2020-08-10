Диетолог рассказала об опасности лесных грибов

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К выбору дикорастущих грибов следует подходить с осторожностью. Угрозу здоровью могут представлять даже те из них, что считаются съедобными, предупредила главный диетолог министерства здравоохранения Краснодарского края Лейла Кадырова.

Это может произойти, если нарушены правила приготовления и хранения грибов, либо если те росли в загрязненном месте, пояснила она.

Медик напомнила, что зачастую люди собирают грибы вдоль дорог, в то время как те, по сути, представляют из себя губку, которая накапливает в себе все вредные вещества, которые содержатся в выхлопных газах.

Если [вредных веществ] была высокая концентрация, съедено было много, ничем хорошим это не закончится. Когда начинается осенний сбор грибов, в отделение нефрореанимации поступает много людей с очень тяжёлыми отравлениями, — цитирует Кадырову «Ридус».

Чтобы не оказаться на больничной койке, необходимо отказаться от покупки грибов с рук, так как в таких случаях неизвестно, где их собирали и как хранили, отметила диетолог.

Не менее важно грибы правильно готовить. В случае малейших сомнений в качестве гриба или в его принадлежности к тому или иному виду его нужно выбросить, а всё, что осталось, непременно отварить и слить воду.

Грибы обязательно должны быть подвергнуты достаточной термической обработке. Есть полусырые грибы опасно, подчеркнула Кадырова.

Она также предостерегла покупателей и неопытных грибников от самообмана: нередко ядовитые грибы кажутся похожими на съедобные.

Есть и те люди, которым ни в коем случае не стоит есть грибы, даже если все вышеуказанные правила соблюдены. Это те, кто страдает от непереносимости особого вида сахаров — трегалозы, которая практически нигде в растительной пище больше не содержится. Кроме того, не следует давать грибы маленьким детям в возрасте до 5-6 лет. Организм ребёнка всегда слабее, чем у взрослого — токсины могут быстро всосаться в тонкие слизистые и нанести непоправимый вред здоровью.

Ранее, как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лесные грибы могут быть опасны для организма. Информация о том, что это — ценный пищевой продукт, является мифом, считает он.