Диетолог рассказала, как выбрать полезный фаст-фуд

https://static.news.ru/photo/8e6e7d66-ad17-11ea-81b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kpuljek/pixabay.com

Салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечёнными овощами могут стать полезной альтернативой классическому фаст-фуду. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

В интервью РИА Новости Антонина Стародубова пояснила , что так называемый безопасный фаст-фуд представляет собой сбалансированное блюдо, и даже в сетях быстрого питания всегда можно подобрать менее вредную альтернативу с меньшим содержанием сахара. соли, транс-жиров.

Ещё лучше будет приготовить перекус самому, — добавила диетолог.

Стародубова также добавила, что классический сетевой фаст-фуд представляет собой сочетание жирного, жареного, солёного и сладкого. Подобные продукты следует употреблять как можно реже.

Ранее Антонина Стародубова предупредила о том, что несбалансированная диета приводит к снижению иммунитета и устойчивости к заболеваниям. Об этом писал NEWS.ru.