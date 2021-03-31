Диетолог рассказала, как выбрать полезный фаст-фуд

Салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечёнными овощами могут стать полезной альтернативой классическому фаст-фуду. Об этом заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
В интервью РИА Новости Антонина Стародубова
Ещё лучше будет приготовить перекус самому, — добавила диетолог.
Стародубова также добавила, что классический сетевой фаст-фуд представляет собой сочетание жирного, жареного, солёного и сладкого. Подобные продукты следует употреблять как можно реже.
Ранее Антонина Стародубова предупредила о том, что несбалансированная диета приводит к снижению иммунитета и устойчивости к заболеваниям. Об этом писал NEWS.ru.