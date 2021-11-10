Диетолог предупредила об опасности неспелых фейхоа

Неспелые, кислые фейхоа повышают кислотность в желудке. Именно поэтому их чрезмерное употребление противопоказано пациентам с хроническим гастритом или другими заболеваниями пищеварительной системы. Об этом «Москве 24» рассказала диетолог Анна Белоусова.

В неспелых фейхоа очень много кислот и органических волокон. Если у человека хронический гастрит или другие заболевания пищеварительной системы, из-за чего он не переносит повышенную кислотность, мы можем оказаться на опасной грани. Тогда полезный продукт принесёт вред, — пояснила Белоусова.

Она подчеркнула, что неспелый фейхоа может привести к дисбалансу в организме. Поэтому она посоветовала есть недозревшие плоды в умеренном количестве. Белоусова отметила, что спелый фейхоа более мягкий и сладкий.

По словам диетолога, его можно вкусно приготовить, если протереть с сахаром. Она также посоветовала не резать фрукт металлическим ножом, потому что при контакте с железом фрукты теряют часть витамина С.

Ранее немецкий врач Том Фрилинг назвал три наиболее опасных для кишечника продукта. Он посоветовал исключить из рациона сахар и колбасы, а также обратить внимание на бобы и овощи.