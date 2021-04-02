Диетолог назвала идеальные блюда для здорового завтрака

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Идеальными блюдами для завтрака являются каша с молоком, йогурт с мюсли или бутерброд с цельнозерновым хлебом. Об этом заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

По её мнению, после пробуждения нужно выпить как минимум полстакана воды для восстановления водного баланса, а во время завтрака в рационе человека обязательно должны присутствовать сложные углеводы и белки.

Из сложных углеводов можно выбрать, например, кашу, можно выбрать мюсли, это может быть, например, цельнозерновой хлеб. Дополнить это белком, это может быть какой-то молочный продукт, как раз каша с молоком — неплохой вариант завтрака. Мюсли с добавлением йогурта, кефира — здесь тоже есть сочетание сложных углеводов и белка. Бутерброд на зерновом хлебе с сыром. Омлет или яичница, и дополнить их сложными углеводами, кусочком зернового хлеба например, — цитирует её телеканал «Звезда».

Кроме того, она посоветовала добавить к завтраку продукты, которые являются источниками пищевых волокон. Среди них она назвала овощи, фрукты или сухофрукты, которые содержат и витамины, и минералы, и пищевые волокна.

Как ранее передавал NEWS.ru, заслуженный врач города Москвы и телеведущий Александр Мясников посоветовал тем, кто пытается похудеть, ограничить потребление мандаринов и пакетированных соков. Далеко не все люди, мечтающие сбросить лишние килограммы и соблюдающие различные диеты, догадываются о том, что сводят свои старания на нет.