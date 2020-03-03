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Россияне, вернувшиеся из стран с коронавирусом, смогут оформить в течение 14 дней больничный без посещения врача. Об этом сообщается в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Обеспечить: возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации лицам, вернувшимся территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции в пределах 14 календарных дней с момента возвращения, — говорится в документе

NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор призвал граждан, вернувшихся из стран, где зафиксирован коронавирус, звонить на «горячую линию» и информировать о дате и месте пребывания за рубежом. В ведомстве также заявили о необходимости обращаться за медицинской помощью при первых признаков респираторной инфекции.

Эпидемия коронавируса началась в конце декабря 2019 года в китайской Ухани. По данным на 3 марта, заболели 90 936 человек, скончались больше трёх тысяч человек, выздоровели — 47 995 пациентов.

В конце февраля у россиянина, который вернулся из Италии, выявили коронавирус. Его положили в больницу. Выяснилось, что мужчина контактировал с более 100 человек. Они взяты под наблюдение.

Как сообщает NEWS.ru мужчина заявил, что чувствует себя абсолютно здоровым. По его словам, несколько дней у него держится температура 36,6.