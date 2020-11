Боль в животе может свидетельствовать о смертельно опасной болезни

https://static.news.ru/photo/1214ddbc-30a4-11eb-b117-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боль в животе оказалась симптомом редкой, но смертельно опасной болезни у американки, обратившейся по этому поводу за медицинской помощью. У неё была диагностирована «блуждающая селезёнка».

Редкий случай был описан в журнале The New England Journal of Medicine. Врачи пояснили, что 36-летняя женщина проходила обследование печени, но никакой патологии у неё обнаружено не было. Через день у неё начались сильные боли в животе, открылась рвота. В отделении неотложной помощи выяснилось, что её селезёнка смещена почти на 30 сантиметров. Это произошло из-за печени, которая связана с селезёнкой через венозную систему. Указывается, что до этого у женщины было воспалительное заболевание печени, затем случился цирроз, что затруднило кровообращение. В результате кровь попадала в селезёнку, из-за чего окружающие её связки растянулись.

Наиболее опасное последствие такой редкой болезни — инфаркт селезёнки, который может закончиться летальным исходом, уточняет «Царьград».

