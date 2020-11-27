Боль в животе может свидетельствовать о смертельно опасной болезни

Боль в животе оказалась симптомом редкой, но смертельно опасной болезни у американки, обратившейся по этому поводу за медицинской помощью. У неё была диагностирована «блуждающая селезёнка».
Редкий случай был
Наиболее опасное последствие такой редкой болезни — инфаркт селезёнки, который может закончиться летальным исходом,
Как писал NEWS.ru, болезнь, получившая название VEXAS, смертельно опасна для взрослых людей, так как одно из её проявлений — образование тромбов, следует из данных, полученных международной группой учёных. Заболевание приводит к летальному исходу в 40% случаев. Причиной развития патологии исследователи считают соматические мутации в генах UBA1. У пациентов с VEXAS часто развивается не поддающийся терапии воспалительный синдром. Воспалительные процессы при этом идут в хрящевой ткани и в лёгких. Заболевание сопровождается лихорадкой и активным тромбообразованием. Как заявили учёные, VEXAS объединяет разные воспалительные синдромы у взрослых, между которыми раньше не видели связи. На данный момент исследователи выявили 50 людей с этой болезнью, но не исключают, что их больше.