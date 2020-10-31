Учёные выявили новое смертельное заболевание у взрослых

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Болезнь, получившая название VEXAS, смертельно опасна для взрослых людей, так как одно из её продлений — образование тромбов, следует из данных, полученных международной группой учёных. Результаты исследования опубликованы в журнале The New England Journal of Medicine.

Заболевание приводит к летальному исходу в 40% случаев. Причиной развития патологии исследователи считают соматические мутации в генах UBA1, передаёт РЕН.ТВ.

У пациентов с VEXAS часто развеивается не поддающийся терапии воспалительный синдром. Воспалительные процессы при этом идут в хрящевой ткани и в лёгких. Заболевание сопровождается лихорадкой и активным тромбообразованием.

Мутации были обнаружены более чем в половине гемопоэтических стволовых клеток, включая миелоидные клетки крови, но не лимфоциты или фибробласты, — отмечается в исследовании.

Как заявили учёные, VEXAS объединяет разные воспалительные синдромы у взрослых, между которыми раньше не видели связи. На данный момент исследователи выявили 50 людей с этой болезнью, но не исключают, что их больше.

Как писал NEWS.ru, опущенное верхнее веко может быть одним из признаков рака лёгких. Об этом заявил профессор Георг Сантис из госпиталя Лондон Бридж.