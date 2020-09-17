5754 пациентов выписали за сутки в РФ по выздоровлении от COVID-19

https://static.news.ru/photo/2dcf800c-f8b9-11ea-aaf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки российские врачи выписали 5754 пациентов по выздоровлении от COVID-19. Их тесты на коронавирус дают отрицательный результат.

При этом суточное количество заболевших, по данным оперштаба, чуть выше числа вылечившихся. Так, сообщается о 5762 новых диагнозах. Также сообщается о 144 летальных исходах от COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России выявлен 1 085 281 случай коронавирусной инфекции. Большая часть людей — 8895 868 человек — уже поправилась. Побороть болезнь не смогли 19 061 пациентов.

Учитывая число выздоровевших и умерших, число людей, больных COVID-19, на данный момент в России составляет 170 352.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас проходит третий, пострегистрационный этап исследований вакцины «Спутника V». В нём должны принять участие около 40 тысяч человек. Как уже сообщили в Минздраве, эта фаза исследований завершится до конца 2022 года. Параллельно с пострегистрационным этапом на добровольной основе в России собираются прививать людей из группы риска — учителей и медработников.