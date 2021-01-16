Разработчики согласились анонимно назвать причину провала Cyberpunk 2077

https://static.news.ru/photo/f10ea850-58a3-11eb-b2ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: CyberpunkGameRU/facebook.com

Специалисты польской компании CD Project RED, разработавшей игру Cyberpunk 2077, назвали причину провала проекта с самого старта продаж. Журналисты опросили 20 бывших и нынешних сотрудников студии. Они пожелали сохранить анонимность.

По их словам, неудача вызвана неконтролируемыми амбициями руководства, плохим планированием и техническими погрешностями, передаёт агентство Bloomberg.

По мнению собеседников издания, CD Project RED, в первую очередь, ориентировалась на маркетинг, отодвинув развитие игры на второй план. Кроме того, авторы боевика получили нереалистичные сроки выпуска RPG. Из-за этого им пришлось трудиться сверхурочно задолго до финальной стадии разработки. В итоге авторы просто не успевали завершить настройку Cyberpunk 2077. Из-за этого множество локаций, новинок и функций были потеряны.

Cyberpunk 2077 — приключенческая ролевая игра. События разворачиваются в городе будущего, в котором орудуют преступные группировки, захватывающие в заложники местных жителей. Главный герой — наёмник V. Он ищет устройство, которое помогает стать бессмертным.

В конце 2020 года юридическая компания Rosen обратилась в суд с коллективным иском против разработчика Cyberpunk 2077 — польской студии CD Projekt RED. Истцы недовольны качеством консольных версий игры и требуют возместить убытки.

В документах указано, что фирма вводила инвесторов в заблуждение, пока Cyberpunk 2077 находилась на стадии создания. О том, что в экшн с элементами РПГ невозможно нормально играть на Xbox One и PS4, стало известно только после её выпуска. Проблемы возникают из-за огромного количества ошибок и багов.

Как писал NEWS.ru, в CD Projekt RED извинились за проблемы с игрой у пользователей консолей. Разработчики Cyberpunk 2077 заявили, что им следовало уделить больше внимания на оптимизацию игры для консолей предыдущего поколения. Пользователям было предложено установить обновления игры, а в январе и феврале появятся патчи под номерами 1 и 2, которые должны решить проблему с ошибками.