https://static.news.ru/photo/0cc51440-7253-11ea-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Zoom обновила приложение для iOS, чтобы удалить код, который отправлял данные пользователя в Facebook.

По словам генерального директора компании Эрика С. Юаня, в Zoom была реализована функция «Войти через Facebook» посредством набора средств разработки программного обеспечения (SDK) соцсети для «яблочной» ОС. 25 марта разработчикам стало известно, что «SDK Facebook собирает информацию об устройстве, которая не нужна для предоставления услуг».

Данные, как уточнили в Zoom, включают не личную информацию пользователей, а данные об их устройствах. Юань извинился перед юзерами, пообещав пересмотреть процесс и протоколы реализации подобных функций в будущем, чтобы избежать повторения случившегося.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Zoom на iOS отправляла данные в Facebook. Однако разработчики не упоминают об этом процессе в политике конфиденциальности.

После загрузки и установки приложение подключается к API Graph (Facebook) — многие авторы программ используют комплекты разработки программного обеспечения соцсети для реализации функций в своём ПО. Однако в политике конфиденциальности Zoom нет никакой информации о подобном типе обмена данными.