Youtube удаляет критику о Китае, где хостинг заблокирован уже более 10 лет

https://static.news.ru/photo/32aa5bf8-9f9d-11ea-bf55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Журналисты The Verge обнаружили, что YouTube удаляет сообщения, оскорбляющие правящую Коммунистическую партию КНР несмотря на то, что видеохостинг заблокирован в Китае с 2009 года.

Отмечается, что сообщения «коммунистический бандит» и «партия 50 центов», написанные китайскими иероглифами, молниеносно удаляются на видеохостинге.

Представитель видеохостинга ответил на запрос журналистов, что блокировка сообщений ошибочна и не связана с политикой модерации компании.

Похоже, что это ошибка наших систем, и мы проводим расследование, — сообщили изданию в YouTube.

Журналисты отметили, что эти фразы носят оскорбительный характер для правящей партии Китая и пользователей, которые пропагандируют Коммунистическую партию КНР.

Как писал NEWS.ru ранее, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допустил возможность блокировки YouTube в России, однако сообщил, что это будет трудно реализовать. Он напомнил, что видеохостинг связан с Google. Сервисами Google пользуются многие пользователи Рунета, и для того, чтобы заблокировать YouTube, придётся блокировать и весь пакет сервисов Google.