https://static.news.ru/photo/bcc54c72-de9f-11e9-8be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi показала новый смартфон Mi 9 Pro 5G. Девайс получил поддержку сетей пятого поколения и быстрой беспроводной зарядки мощностью 30 Вт.

Устройство оснащено 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с «профессиональной калибровкой», тройной основной камерой на 48, 16 и 12 Мп, селфи-камерой на 20 Мп и батареей ёмкостью 4000 мАч (присутствует беспроводная обратная зарядка других устройств мощностью 10 Вт).

Аппаратной основой смартфона стали процессор Snapdragon 855 Plus с 5G-модемом, 8 или 12 Гб оперативной памяти и 128, 256 или 512 Гб внутренней флеш-памяти.

Базовая версия Mi 9 Pro 5G (8/128 Гб) будет стоить $520.

Ранее News.ru сообщил, что cкладной смартфон Samsung Galaxy Fold набирает популярность в Европе. Первая партия предварительных заказов устройств была распродана в первый день.