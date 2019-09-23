https://static.news.ru/photo/d124da98-ddcd-11e9-814c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Boness/Ipon/Global Look Press

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold набирает популярность в Европе. Первая партия предварительных заказов устройств была распродана в первый день.

5G-версия смартфона появилась в Великобритании и Германии, а 4G-версия — во Франции и Сингапуре. Samsung не раскрывает точное количество выпущенных девайсов, но известно, что их большая часть готовилась для Южной Кореи.

В родном регионе производитель продал от 3000 до 4000 единиц при первой предпродаже и ещё 20 тысяч при второй. Запуск складного смартфона в США намечен на конец сентября.

Ранее News.ru сообщил, что эксперты Роскачества испытали 23 новинки на рынке смартфонов. Сместить лидера предыдущего рейтинга, Samsung Galaxy S10+, устройствам не удалось, но на верхние строчки списка смогли попасть другие аппараты корейской компании — Galaxy Note10 (4,158 балла) и Galaxy Note10+ (4,224 балла).