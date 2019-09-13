https://static.news.ru/photo/2117d8ce-d5f0-11e9-89e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества испытали 23 новинки на рынке смартфонов. Сместить лидера предыдущего рейтинга, Samsung Galaxy S10+, устройствам не удалось, но на верхние строчки списка смогли попасть другие аппараты корейской компании — Galaxy Note10 (4,158 балла) и Galaxy Note10+ (4,224 балла).

Фаблеты похвалили за мощный процессор, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность, а совместно с камерами — высокое качество фотографий. Хорошие результаты также показали OnePlus 7 (3,870 балла) и 7 Pro (4,013 балла), Google Pixel 3a (3,739 балла) и Pixel 3a XL (3,751 балла), Xiaomi Mi 9T (3,714 балла) и Xiaomi Redmi 7 (3,114 балла).

В Роскачестве напомнили, что в совокупности эксперты протестировали 474 модели смартфонов. 106 из них уже вышли из продажи, и пользователи могут сравнить между собой 368 моделей устройств. Аппараты разных брендов проходят одни и те же испытания в одинаковых лабораторных условиях по 231 параметру.

Ранее News.ru рассказал, что специалисты Роскачества подготовили перечень продуктов, которые не стоит мыть перед приготовлением. Так, согласно результатам исследования сотрудников Министерства сельского хозяйства США (USDA) и Университета штата Северная Каролина, во время мытья мяса патогенные бактерии не уничтожаются, а вместе с каплями воды разлетаются по всей кухне, оседая на чистой посуде или пище, тем самым угрожая здоровью.