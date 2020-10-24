Пользователи жалуются на проблемы корпуса iPhone 12

https://static.news.ru/photo/052740a8-1791-11eb-af79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look press

Выявлен очередной недостаток iPhone 12. Оказалось, что у покупателей вызывает дискомфорт форма корпуса нового телефона.

Как выяснилось, пользователи новинки от Apple недовольны тем, что смартфон буквально впивается в руку острыми гранями. Они заявляют о следах, которые оставляют эти грани, и даже порезах, сообщает РИА Новости.

Однако почитатели бренда считают проблему надуманной. iPhone 12 выполнен в том же стиле, что и четвёртое и пятое поколения смартфонов от Apple. Тогда никто не жаловался на подобные неудобства.

Как писал NEWS.ru, обзоры нового смартфона от компании Apple говорят о наличии у гаджета одного важного недостатка. Он заключается в быстрой разрядке его аккумулятора.

Смартфон особенно быстро разряжается при подключении к сетям 5G. Так, автор одного обзора рассказал, что использовал гаджет с включённым экраном только два с половиной часа, после чего у него осталось всего 18% зарядки.