Назван основной недостаток iPhone 12

https://static.news.ru/photo/bb43f3de-1423-11eb-b809-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Обзоры нового смартфона от компании Apple говорят о наличии у гаджета одного важного недостатка. Он заключается в быстрой разрядке его аккумулятора.

Об этом сообщает издание Verge. Отмечается, что смартфон особенно быстро разряжается при подключении к сетям 5G. Так, автор обзора рассказал, что использовал гаджет с включённым экраном только два с половиной часа, после чего у него осталось всего 18% зарядки.

Этот же недостаток iPhone 12 Pro выявили и эксперты портала Engadget. Они уточнили, что пользователи, привыкшие к времени автономной работы iPhone 11, будут «немного разочарованы» данным показателем у новинки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 октября прошла вторая за осень 2020 года презентация Apple. В частности, на мероприятии были показаны новые смартфоны iPhone 12. Гаджет получил обновлённый алюминиевый корпус, двойную камеру и новый OLED-дисплей. Доступно пять цветов: чёрный, белый, красный, зелёный и голубой. Цена в России начинается от 79 990 рублей, предзаказ доступен с 16 октября, а продажи начнутся 23 октября.