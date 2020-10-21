Назван основной недостаток iPhone 12

Обзоры нового смартфона от компании Apple говорят о наличии у гаджета одного важного недостатка. Он заключается в быстрой разрядке его аккумулятора.
Об этом
Этот же недостаток iPhone 12 Pro выявили и эксперты портала Engadget. Они
Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 октября прошла вторая за осень 2020 года презентация Apple. В частности, на мероприятии были показаны новые смартфоны iPhone 12. Гаджет получил обновлённый алюминиевый корпус, двойную камеру и новый OLED-дисплей. Доступно пять цветов: чёрный, белый, красный, зелёный и голубой. Цена в России начинается от 79 990 рублей, предзаказ доступен с 16 октября, а продажи начнутся 23 октября.