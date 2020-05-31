Житель Мордовии выиграл рекордные 46 млн рублей в букмекерской конторе

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель республики Мордовия выиграл самую большую сумму за всю историю республики, благодаря ставкам на футбол.

Мужчина поставил 17 000 рублей в букмекерской конторе в конце декабря 2019. В итоге он угадал 15 футбольных исходов, поставив на суперэкспресс, и выиграл 46 млн рублей, став единственным обладателем такого джекпота, сообщает информационно-аналитический портал «Рейтинг Букмекеров».

Ранее сообщалось, что клиент букмекерской компании выиграл 886 тысяч рублей, поставив экспресс-ставку на четыре хоккейных и один футбольный матч, писал NEWS.ru.

В январе другой клиент компании выиграл 930 тысяч рублей со ставки в 20 тысяч, поставив на исходы 11 футбольных товарищеских матчей среди клубов.