Эмануэль Маммана Эмануэль Маммана Фото: Maria Jose Segovia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана в ближайшее время может покинуть петербургскую команду.

23-летний футболист близок к переходу в итальянский «Сассуоло», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в Twitter.

Маммана перешёл к «сине-бело-голубым» в 2017 году и обошёлся питерцам в €16 млн.

В сезоне 2019/20 аргентинский защитник сыграл 18 минут в одной игре, выйдя на замену.

Дриусси и Шатов не смогут помочь «Зениту» в матче против «Ахмата», писал News.ru.

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