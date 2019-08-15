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Главный тренер футбольного клуба «Челси» Фрэнк Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в матче за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) от «Ливерпуля» со счётом 2:3.

Мое общее чувство — гордость. Я сейчас ужасный неудачник, но доволен игрой команды, потому что нам действительно не повезло, — приводит слова Лэмпарда ТАСС. Кроме того, 41-летний специалист поддержал нападающего...