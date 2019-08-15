Защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана в ближайшее время может покинуть петербургскую команду.
23-летний футболист близок к переходу в итальянский «Сассуоло», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в Twitter.
Il— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio)
@SassuoloUSmolto vicino a #Mammanadello @zenit_spb @SkySport #calciomercato August 15, 2019
Маммана перешёл к «сине-бело-голубым» в 2017 году и обошёлся питерцам в €16 млн.
В сезоне 2019/20 аргентинский защитник сыграл 18 минут в одной игре, выйдя на замену.
Дриусси и Шатов не смогут помочь «Зениту» в матче против «Ахмата», писал News.ru.