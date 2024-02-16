Выгнать нельзя поддержать: что «Спартаку» делать с «наркобароном» Промесом? Квинси Промес получил в Нидерландах шесть лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Нидерландского легионера «Спартака» Квинси Промеса на родине признали виновным в контрабанде крупной партии (больше тонны) кокаина и заочно приговорили к шести годам тюрьмы. Однако игрока пока не планируют экстрадировать, а «Спартак» не торопится разрывать с ним контракт. Позиция клуба в России имеет как сторонников, так и противников. Разбираемся, ударит ли дело Промеса по имиджу команды.

Молчание — золото?

Сразу после оглашения приговора «Спартак» обозначил свою позицию, которая оказалась достаточной предсказуемой.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов «Спорт-Экспрессу».

На этом официальные комментарии москвичей закончились, и их можно понять. Во-первых, де-юре приговор действительно пока не вступил в силу, а апелляцию могут рассматривать долгие месяцы. Во-вторых, сейчас команда не играет за рубежом и не проводит сборы в странах, где Промеса могут арестовать. В-третьих, голландец не только лидер команды прямо сейчас, но и любимец болельщиков. Он внес огромный вклад в чемпионство 2017 года, переписал несколько клубных рекордов и без преувеличения может считаться его легендой.

Рубить в такой ситуации с плеча — действительно неразумно. Вот только есть большие сомнения в том, что «Спартак» начнет действовать радикальнее, если суд отклонит апелляцию Промеса. Ситуацию осложняет то, что у голландца в процессе рассмотрения апелляция на первый приговор. Ранее игрок получил 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на родственника.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Наказали по всей строгости закона

По мнению телекомментатора Дмитрия Губерниева, которое он высказал в интервью Metaratings, Промес уже сейчас бросает тень на клуб и на российский футбол в целом.

«Квинси Промес — уголовный преступник, порадуемся за российский футбол. Будет скрываться от правосудия у нас и приносить пользу „Спартаку“. Ура! Радость переполняет нас, и слезы радости заливают декольте. Мы молодцы! Хорошо хоть ума хватило гражданство ему не присваивать», — заявил Губерниев.

Разговоры о получении Промесом российского гражданства появились не сегодня. Еще в сентябре генеральный директор «Спартака» Олег Малышев говорил в интервью «РБ Спорт», что процесс запущен. Интересно, что будет с этим процессом сейчас: его окончательно прекратят или ускорят?

С Губерниевым солидарен его коллега Василий Уткин. На своем канале в YouTube он назвал преступление Промеса страшным и отметил, что отныне ему будет противно говорить о футболисте. Правда, Уткин не считает, что история с Промесом повредит репутации «Спартака», и предложил клубу самостоятельно решать, что делать с голландцем.

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

А был ли кокаин

Логика защитников Промеса тоже понятна. Некоторые считают, что дело политизировано и голландец страдает из-за того, что играет в РПЛ.

«Они хотят наказать известную личность из России, показать остальным футболистам, что сюда ехать не надо», — заявил «Матч ТВ» бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин. Но у этой версии есть одна большая проблема.

Дело в том, что партия кокаина, в которую, по версии следствия, вложился Промес, была перехвачена в порту Антверпена в 2020 году, а правоохранители практически сразу включили футболиста в круг подозреваемых и повесили на него прослушку. На тот момент он был игроком амстердамского «Аякса». Конечно, предъявление обвинения состоялось уже после возвращения Промеса в «Спартак», но вести игрока начали гораздо раньше.

Журналист Михаил Борзыкин в своем Telegram-канале поддерживает конспирологическую версию о попытке Нидерландов через дело Промеса нанести ущерб России. А также задает множество вопросов следствию, ответы на которые, справедливости ради, хотели бы услышать не только в России, но и в Нидерландах.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Промес попал в достойную компанию

К сожалению, выступление иностранцев с криминальным бэкграундом в российских профессиональных лигах становится трендом. В «Урале» прекрасно себя чувствует соотечественник Промеса Рай Влут, который в пьяном виде устроил ДТП, унесшее жизнь ребенка. Суд в Нидерландах приговорил его к 2,5 года лишения свободы, но приговор так и не вступил в силу, а долгие месяцы проходит процесс апелляции.

В КХЛ зажигает форвард «Авангарда» Рид Буше, который в нынешнем сезоне установил рекорд результативности для иностранцев. Ранее американцу на родине дали условный срок за насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. От реального срока Буше спасли сделка со следствием и то, что на момент совершения преступления ему было 17. Ярославский «Локомотив», за который на момент вынесения приговора выступал Буше, тут же расторг с ним контракт. В «Авангарде» же решили, что результаты дороже репутации.

Футбольный клуб «Оренбург» и вовсе признал, что статус подсудимого у чилийца Хорди Томпсона, которого клуб взял в аренду, помог команде осуществить переход. Игрока обвиняют в нанесении телесных повреждений и угрозах убийством девушке, на что спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью Sport24 отреагировал фразой «c кем не бывает».

Конечно, «Спартаку» нужно дождаться рассмотрения апелляции и в случае ее неудовлетворения решать, что делать дальше: соглашаться с ролью пристанища для беглого уголовника и оправдывать его статус заговором Запада или подумать о репутации. Если, конечно, в условиях современного мира красно-белых еще волнует это понятие.

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