Названы условия экстрадиции осужденного футболиста «Спартака» Промеса Юрист Салкин: экстрадиция Промеса возможна по требованию Нидерландов

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Квинси Промес

Экстрадиция футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, которого суд Амстердама признал виновным по делу о контрабанде кокаина, возможна при объявлении игрока в международный розыск, рассказал NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, если это так и страна входит в список сотрудничающих с Интерполом, тогда голландца могут задержать.

По вопросу экстрадиции потребуется требование страны, которая желает его выдачи. И, возможно, возникнет коллизия, когда одновременно две страны потребуют его выдачи, и этот спор будет разрешаться соответствующими властями государства, — сказал Салкин.

Как отметил юрист, если Промес будет находиться в РФ, то вероятность его выдачи нулевая, если того потребуют «политические интересы». Правозащитник напомнил, что формально по неполитическим преступлениям Россия и европейские страны продолжают обмениваться преступниками.

Суд Амстердама признал Промеса виновным по делу о контрабанде кокаина и приговорил его к шести годам тюрьмы. На данный момент игрок находится на сборах с командой в ОАЭ. Прокуратура просила для футболиста девять лет тюремного заключения.

В 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, принадлежавшие, по версии следствия, Промесу. Следователи считают, что футболист был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, они оба входили в крупную преступную сеть. Прокуратура также предоставила записи телефонных разговоров, в которых Промес говорит о вложении €75 тысяч в торговлю наркотиками и об организации доставки запрещенных веществ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.