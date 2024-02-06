Суд вынес решение по делу футболиста «Спартака», который ранил брата ножом Суд обязал футболиста Промеса выплатить компенсацию брату за ранение ножом

Суд в Амстердаме обязал футболиста «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, которого спортсмен ранил ножом во время семейной ссоры, пишет Sportnieuws.nl. По данным издания, сумма компенсации неизвестна, при этом в Нидерландах уже арестована вилла полузащитника стоимостью 630 тысяч евро.

Как пишет издание, конфликт между родственниками произошел летом 2020 года, год спустя спортсмена приговорили к 1,5 года лишения свободы. Однако на момент расследования и оглашения вердикта Промес находился в России, здесь он продолжает играть и сейчас.

Тем временем прокуратура Нидерландов потребовала посадить на девять лет Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Слушания проходят в Амстердаме. Как отмечается, в 2020 году в бельгийском Антверпене были задержаны две партии наркотиков общим весом около 1370 кг, по версии следствия, принадлежавшие Промесу.

5 февраля стало известно, что игроки российских футбольных клубов «СКА‑Хабаровск» и «Челябинск» устроили драку после товарищеской встречи на сборах в Турции. Инцидент произошел после финального свистка арбитра. Как отмечается, потасовку с одним из игроков команды соперника начал нападающий хабаровчан Саид Алиев. После к драке присоединились другие футболисты и тренеры.