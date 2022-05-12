Ветеран «Спартака» Гаврилов: у российских футболистов отобрали стимул

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в беседе с корреспондентом NEWS.ru раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать российские клубы и сборную на всех турнирах под своей эгидой на сезон-2021/22. С точки зрения ветерана, это решение незаконно.

Это очень плохое решение УЕФА. Такие решения, да и вообще любые решения, должны быть законными. Они должны основываться на конкретных пунктах устава, должны быть конкретные нарушения со стороны РФС, но их не было. Я не хочу лезть в политику, но могу сказать только одно: здесь без политики не обошлось. Спорт должен примирять людей, а не разъединять, — считает Гаврилов.

По мнению ветерана «Спартака», отстранение очень плохо скажется не только на российском футболе, но и на болельщиках, которых лишили международных матчей.

Без еврокубков и матчей сборных у игроков не будет стимула. Мы каждый год надеемся на еврокубки, многие вообще играют ради них, в основном легионеры. Сейчас этой мотивации нет. Что делать? Надо просто продолжать играть и бороться. Нужно проявлять профессионализм, несмотря на несправедливость — добавил он.

Гаврилов подчеркнул, что необходимо продолжать отстаивать права российских футболистов в международных судах.

О решении УЕФА стало известно в начале мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине. УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции.