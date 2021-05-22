В сборной России рассказали о состоянии Фернандеса

https://static.news.ru/photo/e0a5644e-bb00-11eb-97a2-96000091f725_660.jpg Марио Фернандес Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба сборной России по футболу рассказала о состоянии Марио Фернандеса, который во время тренировки почувствовал дискомфорт в паховой области и досрочно завершил занятия, пишет ТАСС.

Согласно данным пресс-службы, во второй половине дня спортсмен вместе с командой вылетит на сбор в Австрию.

Итоговую заявку на чемпионат Европы из 26 игроков озвучат после сбора в Австрии, который пройдёт с 22 по 31 мая. Кроме того, подопечные Станислава Черчесова 1 и 5 июня сыграют два товарищеских матча против команд Польши и Болгарии.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе выступит против Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке к чемпионату Европы — 2020 по футболу, а также оценил наших соперников по группе. По мнению наставника сборной России, домашний стадион и поддержка болельщиков играют большую роль, однако есть и более весомые факторы.