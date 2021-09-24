Умер известный экс-футболист «Зенита»

Известный в прошлом белорусский нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга, футбольный тренер клуба «Ядро» Сергей Герасимец умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщил спортивный журналист Кирилл Легков на своей странице в Twitter.

По его словам, 25 сентября Герасимец руководил своей командой с тренерской скамейки. Клуб «Ядро» одержал победу над «Алмазом Антеем» и завоевал титул чемпиона Северо-Запада. В ходе встречи Герасимец был удален с поля. Тренер скончался в ночь на 26 сентября. Причины смерти не уточняются.

Ночью тренера не стало. Скоропостижно. Жена говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал. 55 лет, — написал Легков.

Герасимец работал во многих российских клубах. Так, он известен как ассистент Анатолия Бышовца и входил в его штаб в «Томи» и «Локомотиве». Герасимец — бывший футболист, известный по выступлениям за минское «Динамо», а также российский «Зенит». В составе «сине-бело-голубых» он провел 49 матчей и забил девять голов. Выступал в амплуа форварда и атакующего полузащитника.

За сборную Белоруссии Герасимец провел 25 игр. Он забил в этих матчах семь мячей. Он привлекался к играм национальной команды с 1992 по 1999 год.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Зенита» голландец Фернандо Риксен скончался утром 18 сентября на 44-м году жизни. За клуб из Санкт-Петербурга футболист играл с 2006 по 2009 год.

В 2013-м у Риксена было диагностировано неизлечимое заболевание центральной нервной системы — латеральный амиотрофический склероз. Эта болезнь приводит к потере мышечной памяти и параличу.