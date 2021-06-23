Триумф грандов, рекорд Роналду и Украина в плей-офф: итоги дня на Евро

Развязка группового турнира на чемпионате Европы получилась огненной. Шикарные матчи провели Испания и Швеция, чудесным образом в плей-офф оказалась Украина, а Германия едва не проехала мимо 1/8 финала.

Украине на радость

У полузащитника сборной России Романа Зобнина на этом Евро появился конкурент в борьбе за звание автора самого нелепого привоза. Посоревноваться с россиянином решил голкипер сборной Словакии Мартин Дубравка. В середине первого тайма встречи с Испанией вратарь совершил чудовищную ошибку, которая предрешила исход встречи.



Пабло Сарабия нанёс мощный удар в перекладину, после которого мяч взмыл вверх. Дубравка побежал проконтролировать ситуацию, но в него внезапно вселился волейболист. Вратарь подпрыгнул, размахнулся правой рукой и четким ударом ладонью сверху отправил мяч в сетку. Объяснить произошедшее вряд ли кто-то сможет, включая самого Дубравку.





Интересно, что за несколько минут до своего эпического конфуза Дубравка взял пенальти, но на исход встречи этот эпизод не повлиял. А исход получился для словаков чудовищным.



В оставшееся время испанцы забили еще четыре мяча и оформили самую крупную победу нынешнего Евро. Этот результат позволил испанцам набрать пять очков и выйти-таки в плей-офф. Отдельно успех команды Луиса Энрике праздновали на Украине, ведь словаки заняли третье место в группе, но из-за чудовищной разницы мячей открыли дорогу в плей-офф украинцам. У подопечных Андрея Шевченко все же будет шанс оправдаться за невнятный групповой этап.



Никогда в жизни не верил в магию, но сегодня могу сказать наверняка — футбольная магия существует. Наша сборная — в 1/8 Евро. Такой шанс нельзя терять, ребята, вся страна ждет максимальной отдачи. Слава Украине! — написал в Twitter президент страны Владимир Зеленский.



Шведский триллер



Один из самых ярких матчей этого Евро выдали Швеция и Польша, а героев у игры несколько. Самый заметный след оставил форвард поляков Роберт Левандовски, который в первом тайме совершил безумный промах.



Нападающий «Баварии» после подачи с углового дважды зарядил головой в перекладину, а после второго отскока мяч прокатился между ног форварда. Причем в этот момент Левандовски находился в метре от ворот соперника. Однако запомнился польский футболист не этим чудовищным промахом, а двумя блестящими голами во второй половине встречи. Особенно крутым вышел первый мяч, который поляк забил обводящим ударом в девятку.

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Дубль Левандовски позволил сравнять счет «горевшим» 0:2 полякам, после чего те всей командой бросились забивать третий, за что поплатились. Очередной балл в копилку популяризации РПЛ внес шведский форвард «Краснодара» Виктор Классон, который забил победный мяч и позволил шведам выйти из группы с первого места.



Шикарный результат для дисциплинированной и сыгранной команды без явных звезд. Возможно, 1/8 финала не предел для скандинавов. Поляки же во главе с грозным Левандовски пакуют чемоданы. Одно очко в четырёх матчах — жёсткий удар по самолюбию команды.

Обмен дублями

Шикарный по вывеске поединок между Францией и Португалией был практически лишен драматической составляющей. Ещё перед матчем стало понятно, что Франция точно окажется в плей-офф, а для непопадания португальцев в 1/8 должно было сложиться сразу несколько событий одновременно.



Отсутствие давящей ответственности обещало болельщикам яркую атакующую игру — отличный подарок для нейтральных поклонников футбола.



На исходе получаса состоялся первый гол. Вратарь сборной Франции после подачи в штрафную пробил кулаком в голову Данилу Перейре, едва не отправив португальца в нокаут. Арбитр не думая указал на точку, а пенальти как всегда блестяще реализовал Криштиану Роналду.



Но португальцам было не суждено уйти на перерыв в лидерах. В конце первого тайма команда получила пенальти в свои ворота: в более спорной ситуации был назначен 11-метровый за фол на Киллиане Мбаппе. Карим Бензема поддержал почин бывшего партнера по «Реалу» и вернул равенство в счёте на табло.



Во втором тайме Бензема воспользовался шикарной передачей Поля Погба и оформил дубль, но последнее слово в игре осталось за Роналду. Португалец сам заработал еще один пенальти, реализовал его и догнал иранца Али Даеи по количеству мячей в матчах за сборные. Теперь футболисты делят историческое достижение в 109 голов. Матч же завершился результативной ничьей, которой остались довольны обе сборные.

На грани

Сборная Германии в заключительном матче группового этапа решила от души поиздеваться над своими болельщиками. Для выхода в 1/8 финала немцам хватало ничьей с Венгрией, что казалось достаточно легкой задачей. Однако Германии пришлось вырывать очки у соперника. Команда была в шаге от второго подряд непопадания в плей-офф на крупном турнире.



Венгры быстро повели в счете: шикарным ударом головой в падении отметился Адам Салаи. После этого почти час немцы пытались вскрыть оборону соперника, но получалось это не слишком удачно. Голевых моментов не возникало, а победа выводила Венгрию в плей-офф. На 66-й минуте бундестим наконец заковыряла гол усилиями Кая Хаверца, но уже через две минуты венгры вернули себе преимущество: выход один на один реализовал Андрас Шафер.



После этого немецких болельщиков ждали еще 16 страшных минут, но спасителем нации выступил Леон Горецка. Хавбек заколотил мяч в сетку с подбора и вывел-таки немцев в плей-офф. Причём со второго места.



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По итогам группового этапа определились все пары 1/8 финала, которые выглядят так:



Уэльс — Дания

Италия — Австрия

Нидерланды — Чехия

Бельгия — Португалия

Хорватия — Испания

Франция — Швейцария

Англия — Германия

Швеция — Украина



Стартуют матчи навылет 26 июня. Вывесок с приставкой «супер» и просто любопытных пар хоть отбавляй, так что ждём развязки турнира.