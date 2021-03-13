Тренер «Спартака» назвал причины победы над «Динамо»

https://static.news.ru/photo/36827128-842d-11eb-bb4b-96000091f725_660.jpg Андреас Хинкель Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Помощник главного тренера футбольного клуба «Спартак» Андреас Хинкель прокомментировал победу в 22-м туре Российской премьер-лиги над столичным «Динамо» со счётом 2:1.

Мы провели очень хорошее дерби. Обе команды показывали очень интенсивный футбол всю встречу. Однако мы контролировали игру немного больше соперника, провели чуть больше времени на половине соперника. Несмотря на то что «Динамо» забило первым, мы не остановились. В перерыве я был уверен, что мы можем больше. Ощущения не подвели — мы заставили игроков «бело-голубых» ошибиться в нашей штрафной, могли забить ещё, у соперника было много неплохих моментов, но Максименко отлично себя показал, — сказал Хинкель на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, перед матчем команда обсуждала поражение в Кубке.

Правда в том, что и тот матч мы контролировали. Тем не менее пропустили со стандартов. В этот раз выходили на поле без страха и с уверенностью в своих силах, — добавил он.

Что касается здоровья Виктора Мозеса и Джордана Ларссона, которые получили травмы во время матча, помощник не знает точное состояние игроков.

Джордана не видел, не разговаривал, посмотрим. Мозес сказал, что подвернул немного колено, по ощущениям — ничего страшного быть не должно, но проведём все необходимые медицинские обследования, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, в другом матче тура чемпионата России московский ЦСКА на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2. Для вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева эта игра стала первой в 2021 году. Акинфеева в конце февраля изолировали от команды из-за появления у него симптомов ОРВИ. Вратарём ЦСКА в матчах с «Локомотивом» и «Ахматом» был Илья Помазун, досрочно вернувшийся из аренды в екатеринбургском «Урале».