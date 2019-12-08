https://static.news.ru/photo/213a10a8-19eb-11ea-aaf9-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал победу над московским «Спартаком» со счётом 4:1 в заключительном матче первой половины чемпионата России.

Мы готовились к этой схеме. То, что у «Спартака» не получилось, — не мои проблемы. Мы надеялись, что Роман Ерёменко сможет сыграть в этом матче, но после первой тренировки поняли, что он не выйдет на поле, — сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник отреагировал на акцию болельщиков.

Это показывает, что у нас в футболе что-то не так. Это ни один, ни два человека, а тысяча, — добавил он.

Также специалист оценил первую половину сезона-2019/20 по пятибалльной шкале.

По пятибалльной оцениваю на четвёрку, не ожидал от команды такого результата. Буквально три недели поработали на сборах, полностью поменяли рисунок и философию игры. Это даётся сложно, не думал, что результат будет так быстро. Понятно, что тяжеловато, когда выпадает один или два игрока. Футболисты заслуживают только положительные слова, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, «Ростов» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе «Ростова» дубль оформил полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов (22-я и 83-я минуты), также отличились полузащитник Алексей Ионов (53-я) и защитник Дмитрий Чистяков (79-я). Единственный мяч в составе «Спартака» забил нападающий Эсекьель Понсе (81-я).