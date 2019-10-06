Футбольный клуб «Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. «Железнодорожники» снова лучшие, даже несмотря на многочисленные травмы футболистов. Главный тренер «красно-зелёных» Юрий Сёмин назвал победу сложной, а ситуацию с Фёдором Смоловым неизвестной.

— Уходим на перерыв с хорошим настроением, завоевав три очка. Сейчас нужно загладить раны, которых слишком много, подлечить игроков, отдельным футболистам дать немного больше времени на отдых. Матч получился сложным, но с «Арсеналом» всегда очень тяжело, ни одной простой игры ещё не было. Этот не стал исключением.

— Что с Фёдором Смоловым и Бенедиктом Хёведесом?

— Похоже, что у обоих микротравмы. Поэтому мы рисковать не стали, решили сделать замены, перестраховаться.

— Почему на поле не вышел защитник Соломон Кверквелия?

— Ещё нужно немного больше времени. Сейчас он уедет в сборную Грузии, ему нужна игровая практика. Он давно не играл, последний раз в Кубке России. Мы не хотим рисковать. Травмы уже нет, просто необходимо набрать свои кондиции.

— Как оцените дебют полузащитника Алексея Миранчука после травмы?

— Во-первых, он организовал второй гол и сам забил. Конечно, до тех кондиций, которые были до травмы, ещё далеко, но он играл очень прилично.

Алексея Миранчук Сергей Лантюхов/News.ru

— Не рассматривали ли выход Джорджевича? Всё-таки «Арсенал» — это непростая команда.

— У нас всё время не получалось уложиться лимит. Вместо Фёдора нужно было россиянина выпускать. Так сложилось.

— Миранчук уверенно подошёл к точке и реализовал пенальти. Это как-то обговаривалось перед игрой?

— Мы ничего не обговаривали перед матчем, потому что не знали, выйдет он или нет. Мы вообще Алексея не планировали выпускать. В этой экстремальной ситуации ему пришлось выйти на поле вместо Смолова. Он штатный пенальтист, молодец, вышел, забрал мяч, забил.

Подопечным Игоря Черевченко погода в Москве против «Локомотива» не улыбнулась. Сравняв счёт после отличного пробития Эдера на девятой минуте, футболисты тульского «Арсенала» не смогли удержать ничью, пропустив на второй добавленной минуте первого тайма пенальти от Алексея Миранчука. Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» (Тула) Игорь Черевченко считает, что проблема результата в том, что изначально команда показала плохую игру.

— Поздравляем «Локомотив» и желаем команде успехов в Лиге чемпионов. Мы плохо начали матч. Привезли себе гол. Начинать игру при счете 0:1 с такими командами — не есть хорошо. Быстро отыгрались, затем привезли пенальти на последних минутах. Планы нарушены.

Игорь Черевченко Сергей Лантюхов/News.ru

— Испытывали ли особенные эмоции на стадионе, который для вас не чужой?

— Мне очень приятно приезжать сюда, к себе домой. Уважаю болельщиков. Очень рад здесь находиться.

— После матча игроки «Арсенала» что-то долго выговаривали арбитру. Есть ли у вас вопросы к судейству?

— У меня нет никаких вопросов к судейству. Я ни в одной игре не осуждаю их. У них своё видение. Свистнул — был. Не свистнул — не было ничего.

— Что думаете о не засчитанном голе Александра Ломовицкого?

— Не засчитали? Надо сначала с Гильерме поговорить, ха-ха-ха.

— С чем связано такое большое количество ошибок при выходе из обороны?

— Очень много брака. Я не первый матч наблюдаю, что груз ответственности есть, играют эпизодически скованно и нервозно.

— В перерыве заменили Луценко. Что случилось?

— У него проблема со здоровьем. Это была вынужденная замена.

— Второй матч капитаном выходит защитник Гиа Григалава. Как вы считаете, давит ли на него повязка или наоборот придаёт больше уверенности?

— Не знаю, обычно не давит. Наоборот, новые эмоции. Это доверие тренера в моём понимании.

— В матче с «Краснодаром» было много моментов у ворот соперника. В игре против «Локо» моментов было меньше. С чем связано?— Это заслуга «Локомотива», который встречал наших игроков, не давал создавать моментов.