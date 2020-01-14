https://static.news.ru/photo/438fc7ba-36ce-11ea-88f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы против национальной команды Сербии 6 июня.

Встреча состоится в Москве, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах мира. Такое решение было связано с 60-летием соревнований. Первый матч россияне сыграют 13 июня в Санкт-Петербурге против бельгийского коллектива.

До старта турнира российская команда сыграет контрольные матчи против Швеции (28 марта), Молдавии (31 марта) и Польши (2 июня).

Сборная Бельгии по футболу во время проведения группового этапа чемпионата Европы будет тренироваться на базе в Тюбизе, ранее писал NEWS.ru.