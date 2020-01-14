Сборная Бельгии по футболу во время проведения группового этапа чемпионата Европы будет тренироваться на базе в Тюбизе (Бельгия).
Во время группового этапа мы будем тренироваться на базе в Тюбизе в Бельгии. Мы будем прилетать за ночь до игры и останавливаться в отеле, — приводит слова пресс-службы национальной команды
ТАСС.
Бельгийский коллектив проведёт два матча в Санкт-Петербурге против сборных России (13 июня) и Финляндии (22 июня) и один — в Копенгагене (18 июня).
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах мира. Такое решение было связано с 60-летием соревнований.
Полузащитник «Уфы» может продолжить карьеру в Бельгии, ранее писал NEWS.ru.
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