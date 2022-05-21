«Сочи» забил пять мячей в ворота «Динамо» и стал серебряным призёром РПЛ «Сочи» стал серебряным призёром РПЛ, «Рубин» вылетел в ФНЛ

Вратарь Игорь Лещук («Динамо») пропускает гол во время матча / Фото Михаил Терещенко/ТАСС

Завершились все матчи заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Футболисты «Динамо» на своём поле проиграли «Сочи» со счётом 1:5. Сочинцы заняли второе место по итогам сезона. Бело-голубые впервые с 2008 года получили медали чемпионата, в этот раз тоже бронзу.

Счёт открыл полузащитник «Сочи», бывший динамовец Кристиан Нобоа, забив мяч в свои ворота. Он же реализовал пенальти в ворота «Динамо». Помимо эквадорца голами отметились Артур Юсупов (также экс-игрок «Динамо») и трижды Матео Кассьерра.

Отметим, что на 57-й минуте был удалён полузащитник бело-голубых Даниил Лесовой.

По итогам 30-го тура «Сочи» опередил «Динамо» в турнирной таблице и занял второе место. Московский клуб завершил сезон на третьей позиции.

В параллельной игре «Рубин» уступил «Уфе» со счётом 1:2. В компенсированное время матча нападающий казанцев Виталий Лисакович не забил пенальти. В итоге «Рубин» занял 15-е место и напрямую вылетел из РПЛ.

Таким образом, «Химки» и «Уфа» сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ со «СКА-Хабаровск» и «Оренбургом» соответственно.

Ранее в ФНЛ определился чемпион. Им стало московское «Торпедо». Воронежский «Факел» занял второе место. Эти команды напрямую вышли в РПЛ.