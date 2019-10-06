Главный тренер нидерландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий посетил обед у бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо в Италии.
Футбольный агент Марко Трабукки опубликовал на своей странице в Twitter фото с известными тренерами.
Обед в Милане у Гаттузо. Без слов. Без комментариев, — написал в Twitter Трабукки.
Обед в Милане у Гаттузо. Без слов. Без комментариев...— Marco Trabucchi (@marco_trabucchi)
pic.twitter.com/hwmNk3fBuw October 6, 2019
Ранее итальянца Дженнаро Гаттузо заметили в ночном клубе Москвы, писал News.ru.
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