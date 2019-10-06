https://static.news.ru/photo/be80f872-e85e-11e9-a789-fa163e074e61_660.jpg Леонид Слуцкий Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Главный тренер нидерландского клуба «Витесс» Леонид Слуцкий посетил обед у бывшего главного тренера «Милана» Дженнаро Гаттузо в Италии.

Футбольный агент Марко Трабукки опубликовал на своей странице в Twitter фото с известными тренерами.

Обед в Милане у Гаттузо. Без слов. Без комментариев, — написал в Twitter Трабукки.

Обед в Милане у Гаттузо. Без слов. Без комментариев... pic.twitter.com/hwmNk3fBuw — Marco Trabucchi (@marco_trabucchi) October 6, 2019

Ранее итальянца Дженнаро Гаттузо заметили в ночном клубе Москвы, писал News.ru.