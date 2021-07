Скандинавский бег: Англия вымучила победу над Данией и вышла в финал Евро

У второго полуфинала в отличие от первого был явный фаворит. Англичане привезли на Евро один из сильнейших составов в истории и в пяти матчах не пропустили ни одного мяча! Да, родоначальники футбола не баловали искромётной игрой, но результат на табло. На поток голы поставили Харри Кейн и Рахим Стерлинг, надёжно играет оборона, а в полузащите у англичан выбор игроков такой, что можно выставлять на поле три-четыре равноценных варианта. К тому же полуфинал с датчанами проходил на родном «Уэмбли», с запретом на въезд в страну иностранных болельщиков. Ну что ещё нужно, чтобы спокойно разобраться с уступающим в классе соперником.

Именно в такой расстановке сил перед матчем и скрывалась главная опасность для англичан. Команда Гарета Саутгейта находилась под гигантским давлением из-за очень амбициозных ожиданий болельщиков и рисковала банально перегореть. Датчане же перевыполнили план на Евро и теперь могут играть смело и раскрепощённо, не боясь оказаться под градом критики.

На первых минутах матча в глаза и уши очень бросалась шикарная атмосфера на стадионе. На 90-тысячном «Уэмбли» была разрешена 75-процентная явка, поэтому более 60 тысяч английских болельщиков организовали мощнейшее звуковое и визуальное сопровождение матча. Конечно, они гнали вперёд англичан и сопровождали диким свистом любое касание мяча датчанами.

It's been absolute carnage at Wembley today... #ENGDEN pic.twitter.com/ObDoU3m3ok

Во многом именно поэтому англичане с первых секунд встречи бросились разрывать соперника, а датчане оказались в очень сложном положении. Команде Каспера Юльманна нужно было во что бы то ни стало сдержать стартовый натиск соперника, привыкнуть к стадиону и понять, что делать дальше.

И датчанам это удалось. Примерно к 20-й минуте натиск англичан ослаб, а гости начали хоть как-то контролировать мяч и даже предпринимать попытки проводить атаки. Через десять минут произошло невероятное. Скоростной атакующий хавбек с лицом 13-летнего подростка Миккель Дамсгор примерно с 25 метров прямым ударом со штрафного засадил под перекладину и прервал сухую серию англичан на турнире. Действительно, если и должен был случиться первый пропущенный мяч Англии на турнире, он должен был быть примерно таким.

Англия недолго горевала после пропущенного мяча и быстро усилила давление на ворота соперника. Сначала Рахим Стерлинг загубил супермомент, зарядив с нескольких метров прямо в Каспера Шмейхеля, а затем все-таки помог состояться голу в ворота сборной Дании. Букайо Сака простреливал на Стерлинга, стоявшего в метре от линии ворот, но избавить англичанина от возможности совершить ужасный промах решил датский защитник Симон Кьер, который в подкате внёс мяч в свои ворота. Тренд нынешнего Евро на автоголы сохраняется. Больше ярких моментов до перерыва не случилось.

Во втором тайме англичане заиграли ещё активнее. В действиях команды прослеживалось чёткое желание решить все вопросы в матче как можно быстрее, чтобы не заставлять нервничать своих болельщиков. Однако датчане с таким развитием событий согласны не были. Команда здорово оборонялась, а основная опасность в действиях британской команды исходила после подач со стандартных положений.

В один из таких моментов Харри Магуйар, казалось, бил наверняка в дальний угол головой, однако Шмейхель успел сделать несколько шагов и в шикарном прыжке отразил удар. На 74-й минуте спорный эпизод случился с участием Харри Кейна. Форвард рухнул в чужой штрафной после контакта с защитником, но главный арбитр зафиксировал фол со стороны англичанина. Многочисленные повторы не дают однозначного ответа, кто же здесь прав.

Саутгейт явно был заинтересован в победе в основное время, но освежил игру лишь одной заменой, отправив в бой короля креатива Джека Грилиша. Не менее талантливые Джейдон Санчо, Маркус Рашфорд и Фил Фоден продолжали полировать лавку, хотя казалось, что свежесть в атаке англичанам не помешает.

Видимо, тренер сборной Англии понимал, что замены пригодятся в дополнительное время. Овертайм, несмотря на старания англичан, всё же наступил.

Дополнительное время стало страшным сном для датчан. Англичане выпустили несколько свежих игроков и оккупировали штрафную соперника. Датчане выглядели очень уставшими и с трудом отбивались. В концовке первого экстра-тайма произошёл судьбоносный эпизод. Стерлинг пошёл в дриблинг и наткнулся в штрафной на ноги защитников датчан. Показалось, что англичанин симулировал, однако главный арбитр встречи Данни Маккели после консультации с видеоассистентами всё же указал на точку.

Пенальти пошёл исполнять Харри Кейн и пробил очень невнятно, однако на счастье англичанину Шмейхель отразил мяч прямо перед собой. Со второй попыткой отличиться форвард «Тоттенхэма» справился, чем поверг «Уэмбли» в экстаз.